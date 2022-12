Opnieuw is het raak: twee auto's gaan in vlammen op

Opnieuw zijn in Enschede auto's in vlammen opgegaan. Het waren de vijfde en zesde autobrand in korte tijd in de stad. De politie stelt een onderzoek in.

De autobranden gebeurden in de nacht van maandag op dinsdag. De eerste melding kwam rond kwart over één. Aan De Posten stond een geparkeerde auto in brand. Buurtbewoners hadden even daarvoor harde knallen gehoord en waarschuwden de hulpdiensten. Om tien voor twee kwam de tweede melding van de nacht. Deze auto stond geparkeerd aan de Kevelhamhoek. Hier roken buurtbewoners een brandlucht en ze zagen een vuurzee. De brandweer heeft beide auto's geblust. De politie heeft beide autobranden in onderzoek en vraagt getuigen of mensen met camerabeelden zich te melden. De afgelopen tijd zijn al meerdere auto's in Enschede en Glanerbrug in brand gevlogen. Volg Enschede Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Enschede Blijf met meldingen op de hoogte

