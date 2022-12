Wie wordt de nieuwe stadsdichter van Enschede, en durf jij de junior te zijn?

Officiële momenten zijn er ook. Zo hield Niels van den Berg het afgelopen jaar heel stoer het openingswoord bij de allereerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad. Waar hij te horen kreeg dat de meeste van hen niet graag lezen én hij de kans greep om de nieuwelingen een puzzel te laten leggen. Een mooi begin van een goede samenwerking in het gemeentehuis, zei hij. De junior-stadsdichter maakt ook traditioneel het gedicht voor 4 mei, wanneer de Enschedeërs die de oorlog niet overleefden worden herdacht.

Officiële momenten had Dick Schlüter de afgelopen twee jaar al net zo. Minder officiële ook. De stadsdichter met een groot oog voor de geschiedenis van Enschede maakte iedere maand een gedicht en hij koos ervoor om alle wijken van Enschede te bedichten. Of hij tijd heeft om de klus helemaal te klaren, valt nog te bezien. Want op 29 januari zit zijn taak erop. Dan wordt ook bekend wie 'de nieuwe' wordt. Die kan meteen aan de bak om begin februari samen met het Valeriusensemble en Hester Knibbe (schrijfster van het poëzieweekgeschenk 2023) op te treden.