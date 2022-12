Versneld 1500 woningen erbij in Twente dankzij gemeente

In twintig gemeenten door heel Nederland kunnen door de stimuleringsregeling binnen enkele jaren versneld 24.768 nieuwe woningen worden gebouwd. Enschede zag de aanvraag voor een financiële bijdrage voor de bouw van 639 woningen in plan Eschmarkerveld gehonoreerd worden. Hengelo kan met een fikse ondersteuning 567 woningen bouwen in de binnenstad.