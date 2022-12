900 judoka’s naar Enschedese Diekmanhal

Op zaterdag is het officiële, door de Judo Bond Nederland (JBN) erkende, meetmoment voor judoka's in de leeftijdscategorie tot zeventien jaar. Hieraan nemen zo'n 350 judoka's deel. Voor de Nederlandse judoka's geldt dat als zij goed presteren, zij het komende jaar namens Nederland kunnen deelnemen aan Europacups. Zondag komen nog eens ruim 550 deelnemers in actie in de leeftijdsklassen onder twaalf jaar, onder vijftien jaar en bij de senioren.