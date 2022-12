Bestuurder rijdt door na ongeluk op N35 in Enschede, weg weer open

Twee voertuigen zijn woensdagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de N35 bij Enschede. De weg lag na het ongeluk bezaaid met brokstukken. De N35 werd in beide richtingen afgesloten. Een vrouw is opgevangen door ambulancepersoneel.

Eén auto is total loss weggesleept door een bergingsbedrijf. De bestuurder van het andere voertuig reed na de aanrijding door. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de aanrijding. Iets na 15.30 uur werd de weg weer vrijgegeven.

