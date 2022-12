Van kerstmarkt tot winterwandeling, dit is er te doen in Enschede in de dagen voor kerst

Wordt het Scrooge, een kerstfilm, een christmas-singalong, kerstkaraoke in de kroeg of het soepverhaal in de Stadsherberg? Het is dringen in de dagen voor kerst. Alleen al het aantal kerstmarkten is niet op één hand te tellen. Een greep uit het overweldigende aanbod.

Dat begint donderdag 15 december meteen goed. Vier dagen lang is er Enschede Lights Up, een spectaculaire lichtroute van 2 kilometer door de binnenstad. Bij de touristinfo aan de Langestraat is het startpunt en daar is ook een routeboekje af te halen. Dé mogelijkheid om Enschede letterlijk in een totaal ander licht te zien en de stad beter te leren kennen. Ook vandaag het eerste kerstmarktje van deze week: van 16.00 tot 19.00 uur in de Helmerhoek, aan de Runenberghoek. achter de gymzaal.

Vrijdag 16 december is er bij Erve Leppink aan de Geessinkbraakweg een kerstmarkt. Van 17.00 tot 20.00 uur kun je hier onder meer eigengemaakte spullen kopen of iets lekkers scoren. Wie liever meezingt met bekende kerstliedjes kan dat 's avonds doen bij café Stonewall, aan de Walstraat. Vanaf 20 uur is daar de Christmas Sing-a-Long & Karaoke.

Zaterdag 17 december is er veel te doen. Bij speeltuin het Lindenhof aan de Van Leeuwenhoekstraat is er van 12.00 tot 17.00 uur een kerstmarkt, net als bij speeltuin Tuindorp-Wesselerbrink (10.00 tot 16.30 uur).

Liever naar Roombeek? in winkelcentrum Op de Brouwerij (16.00 tot 20.00 uur) komen diverse kramen met lekkernijen, sieraden en kerstaccessoires. Ook in Boekelo is er zaterdag een kerstmarkt (17.00 tot 21.00 uur) vol met veel kraampjes met kerstspulletjes en lekkernijen. Voor kinderen is er een schaatsbaan.

In het Usseler kerkje brengt Il Cocodrillo Cante vanaf 16.00 uur het jaarlijkse Glühwein-lichtjes-concert. Voor nog meer muziek kan je naar de Jacobuskerk, aan de Oude Markt (16.30 uur). Daar is de Volkskerstzang . Een sfeervol muzikaal uurtje, waar je kunt meezingen met bekende kerstliedjes of luisteren naar een kerstverhaal. Alweer voor de 62e keer en daarmee is de Volkskerstzang een van de oudste kersttradities in de stad.

In Glanerbrug is zaterdag 17 december de oecumenische kerstviering voor 55-plussers. De gezamenlijke viering in de protestantse kerk begint om 14.30 uur.

Zondag 18 december is er van 10.00 tot 16.00 uur een kleine kerstmarkt op het plein voor De Boei, aan de Spinnerstraat. Vrijwilligers delen daar gratis soep, koffie, thee en glühwein uit en er zijn een paar kraampjes. In de Foodhal is de eerste editie van Sundayin. Daar kun je van 11.00 tot 17.00 uur kerstcadeautjes scoren bij de talentvolle standhouders. In de Jacobuskerk in Lonneker begint om 15.00 uur een kerstconcert van het Grensland Overdagkoor.

Maandag 19 december kun je van 19.00 tot 20.00 uur luisteren naar een gratis kerstconcert op de Oude Markt. Singer-songwriter Sem Noa zingt kerstklassiekers, begeleid door stadsbeiaardier Esther Schopman op het StadsCarillon in de Grote Kerk.

Vanaf woensdag 21 december is drie dagen lang de Stadsherberg in het stadhuis. Vanaf 13.00 uur is er van alles te doen en te beleven, gratis.

Op Tweede Kerstdag 26 december is in Glanerbrug een kerstbrunch, van 11.00 tot 14.00 uur, in de Dorpskamer Glanerbrug aan de Schipholtstraat 48B. Opgeven moet, dat kan per e-mail (dorpskamerglanerbrug@gmail.com) of telefonisch (06-10005678). Via Facebook kan ook.