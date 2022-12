Veiligheid boven alles bij carbidschieten in Twente: ‘Geen knal, laat zitten die bal’

Delen via E-mail

Om het carbidschieten ook deze jaarwisseling zonder problemen te laten verlopen heeft de Veiligheidsregio Twente (VRT) voor de achtste keer de Wie is de BOCK-campagne gelanceerd. De bewust oplettende carbidknaller (BOCK) is de persoon die zorgt dat het schieten op oudejaarsdag veilig gebeurt.

In Twente en de Achterhoek geniet het cabidschieten een enorme populariteit. Hele stellages met melkbussen en zelfs grotere tanks worden gebouwd en komen een keer per jaar uit de schuur om op de laatste dag van het jaar te knallen. Dat schieten is niet zonder risico's en daarom zijn er duidelijke regels opgesteld.

"Veel ongelukken tijdens het carbidschieten ontstaan vaak door onwetendheid en het nemen van onnodige risico's. Daarom wordt aan iedereen gevraagd om alleen met een ervaren BOCK te schieten. De BOCK kijkt toe op de uitvoering van het carbidschieten aan de hand van vijf veiligheidstips opgesteld door de VRT.

"Mensen die carbid gaan schieten moeten zich goed voorbereiden. Informeer vooraf bij je gemeente naar de voorwaarden en vergunningen. Niet overal is het namelijk toegestaan om met een carbidbus te schieten. En net als bij vuurwerk is het goed om ogen en oren te beschermen. Het gebruik van gehoorbescherming en een veiligheidsbril voor zowel degene die de bussen bedient, als het publiek is aan te raden", zo laat de VRT weten.

In veel plaatsen heeft het carbidschieten veel weg van een evenement, waarbij tientallen mensen komen kijken en luisteren. Daarom vraagt de VRT aan deelnemers om te zorgen voor EHBO. "En voor voldoende blusmiddelen (water om te brandwonden te koelen, blusdeken) zodat je snel kunt handelen als er toch iets verkeerd gaat."

De VRT benadrukt dat veiligheid voor alles gaat bij de traditie. "Gebruik goed materiaal. Gebruik alleen een melkbus die in goede staat is en een stevige bodem heeft. Schiet met een plastic bal in plaats van een deksel en zorg dat de bus, na het ontsteken, niet achteruit kan schieten. Ontsteek het carbid veilig. Ontsteek de bus met een fakkel op een stok, terwijl je zelf aan de zijkant van de bus staat. Ga nooit op de bus zitten. Zorg dat het publiek op veilige afstand is."

Zeker de laatste jaren, met landelijke en plaatselijke vuurwerkverboden en een toenemende belangstelling voor carbidschieten, is de 'Wie is de BOCK-campagne' van groot belang. Dit jaar focust de campagne zich op wat de knaller moet doen als de bal blijft zitten. Relatief veel ongelukken gebeuren als knallers ongeduldig of nieuwsgierig zijn en de bal te vroeg weghalen.

Daarom de belangrijkste tips: Geen knal, Laat zitten die bal. Probeer de bus nogmaals te ontsteken. Nog geen knal? Probeer het na enkele minuten nog een keer. Weer geen knal? Trap dan vanaf de zijkant de bal van de melkbus en probeer het later opnieuw."

De Wie is de BOCK-campagne is een initiatief van Brandwondencentrum Groningen, Martini Ziekenhuis, Stichting Carbidschieten Drenthe en de Veiligheidsregio's in Drenthe, Groningen, Fryslân, IJsselland, Twente en Noord- en Oost-Gelderland.