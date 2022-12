Cel en behandeling voor Enschedese ‘opa’ na ontucht met kleindochter van 5

De ontucht kwam in mei vorig jaar naar buiten. Het meisje vertelde haar ouders dat 'opa', de vriend van haar moeder, aan haar had gezeten toen hij haar in bed een boek voorlas. Enschedeër B. kwam na de aangifte in voorarrest. Inmiddels zat hij het grootste deel van zijn straf al uit, 389 dagen. Als hij binnenkort vrijkomt moet hij zich melden bij een kliniek waar hij behandeld kan worden.

De tijd die hij tot nu toe doorbracht in de gevangenis was zwaar, vertelde B. twee weken geleden. Hij werd meermaals mishandeld. "In de gevangenis is de laagste soort mens een pedofiel. Nog lager dan een junk", zei hij. Over de verdenking van de ontucht legde hij tegenstrijdige verklaringen af.