De schaatsbaan op de Oude Markt is terug

De ijsbaan op de Oude Markt is terug. Tot en met 8 januari kunnen beginnende en gevorderde schaatsliefhebbers al glijdend hun harten ophalen. Uitbater Tim Lammers is blij dat het voor het eerst in jaren weer kan: "Schaatsen in de binnenstad heeft iets magisch."

Op de Oude Markt in Enschede is het deze zaterdagochtend gezellig druk. Tussen de cafés en winkels is kerstmuziek en het gelach van mensen te horen. De enthousiastelingen hebben hun schaatsen weer uit het vet gehaald.

Sommigen maken pirouettes op het ijs, terwijl anderen hun best moeten doen om niet te vallen. "Doe je wel voorzichtig", roept een moeder vanaf de zijkant naar haar dochter, die voorzichtig over het ijs schuifelt.

Unieke plek

"Mensen hebben de schaatsbaan op de Oude Markt enorm gemist", weet uitbater Tim Lammers. Want vanwege corona was er drie jaar op rij geen ijsbaan. Dit jaar exploiteert hij, samen met Matthijs Vinke, voor het eerst op de Oude Markt. Maar de schaatsen en chocomelk vliegen als warme broodjes over de toonbank. "Veel bezoekers besluiten spontaan even een rondje te glijden", aldus Lammers. "Maar er zijn ook Duitsers die ieder jaar speciaal voor de schaatsbaan naar Enschede komen. Zij zijn extra blij dat het dit jaar weer kan."

Volgens Lammers is de Oude Markt een unieke plek voor een ijsbaan. "Schaatsen in de binnenstad heeft iets magisch. Er is volop muziek en gezelligheid, daar wordt iedereen blij van."

De schaatsbaan is iedere dag geopend van 9.30 uur tot 22.00 uur. De entree voor de ijsbaan is 5 euro. Schaatsen kunnen terplekke gehuurd worden voor 2,50 euro.