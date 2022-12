Op deze plek in Enschede komen 109 nieuwe huurappartementen

Het wordt omschreven als het laatste iconische gebouw dat in de wijk Roombeek wordt gerealiseerd. De start van de bouw van de twee woontorens - vlak bij de AKI - is deze week begonnen. De oplevering gaat nog wel even duren. Medio 2025 is de verwachting.

Op de hoek Hulsmaatstraat en Lonnekerspoorlaan waar vroeger de hal van de tapijtweverij van de Twentsche Textiel Maatschappij stond, komen straks 109 huurappartementen in de vrije sector. Het nieuwe gebouw op een van de laatste bouwkavels in de wijk Roombeek, krijgt de naam De Weverij. Afgelopen week ging de eerste funderingspaal de grond in.

Lange wegafsluiting

De komende twee jaar wordt er op deze plek dus hard gewerkt. Als gevolg daarvan is de Hulsmaatstraat, tussen de Stroinksbleekweg en Steenbeltweg, tot en met medio oktober 2024 afgesloten voor motorvoertuigen.

Als officiële handeling werd afgelopen week een plaat met hierop de logo's van partners Gemeente Enschede, woningbelegger Vesteda en Koopmans Bouwgroep op een stalen ligger geschroefd en in de grondkering aangebracht. De fabrieksschoorsteen van TETEM blijft staan en is daarom extra gefundeerd. Ook is de schoorsteen volledig voorzien van sensoren om eventuele verzakkingen te kunnen monitoren en indien nodig in te kunnen grijpen. De nieuwe twee-, drie- en vierkamer appartementen in de vrije sector hebben een woonoppervlakte van 52 tot 122 vierkante meter. De huurprijzen zijn nog niet bekend.

De appartementen worden gebouwd op twee bouwkavels die in bezit waren van High Garden. Sinds 1996 is High Garden al bezig om het karakter van de voormalige Twentse Textiel Maatschappij te behouden. Samen met Pi de Bruijn van de Architekten Cie. uit Amsterdam en met steun van de gemeente Enschede resulteerde dit al in de bouw van ArtEZ.