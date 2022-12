Saxion en UT tekenen manifest tegen seksueel geweld

De hogeschool Saxion en de Universiteit Twente (UT) tekenen het manifest van Amnesty International tegen seksueel geweld. Saxion zet woensdag de handtekening, de UT morgen (donderdag).

Het manifest 'Let's Talk About YES' van Amnesty International richt zich op het tegengaan van seksueel geweld en het goed begeleiden van slachtoffers ervan. Met het ondertekenen beloven de instellingen zich in te zetten voor het bestrijden van seksueel geweld en ook maatregelen te treffen. Zodat er een sfeer ontstaat dat iedereen binnen de instelling zich verantwoordelijk voelt voor een cultuur waarin seks gebaseerd is op gelijkwaardigheid en instemming.

Uit een eerder onderzoek van Amnesty, maar ook van de Erasmus Universiteit in Rotterdam, bleek dat veel studenten tijdens hun studietijd te maken krijgen met seksueel ongewenst gedrag. Maar ook dat zij vaak niet weten waar ze met hun klachten terecht kunnen.

Bij de UT wordt voor de ondertekening een debat gehouden van vertegenwoordigers van diverse besturen van studie-, sport- en studentenverenigingen over hun zij een bijdrage kunnen leveren aan een veilige studieomgeving.

Saxion ondertekende het manifest op haar lokatie in Deventer. Collegevoorzitter Anka Mulder: "Het is belangrijk dat studenten en medewerkers verkeren waarin zij zich veilig voelen. Dat is helaas niet altijd vanzelfsprekend. Hier zijn we ons zeer van bewust. Sociale veiligheid staat daarom hoog op de agenda."

Ook rector Magnificus Tom Veldkamp van de UT benadrukt die verantwoordelijkheid: "In onze gesprekken in het afgelopen jaar kwam naar voren dat we al best veel doen op dit thema. Maar soms moet het ook wat zichtbaarder zijn: het moet voor slachtoffers bijvoorbeeld meteen duidelijk zijn bij wie ze terecht kunnen als ze te maken krijgen met seksueel geweld. En ze moeten geen drempel ervaren."