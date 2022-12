Verbod op ballonnen bij bruiloften en feestjes? 'Kan wel, maar handhaving is echt een probleem'

Een totaalverbod op heliumballonnen kan in theorie wel, maar het is lastig te handhaven. Dat stelt het college in antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren.

Ballonnen zijn rotzooi en je zou ze moeten verbieden. Dat is, in een notendop, de boodschap die de Partij van de Dieren onlangs meegaf aan de gemeente. Zou een verbod niet op zijn plaats zijn, vroeg fractievoorzitter Judith Hofte zich af. Op zijn minst voor ballonnen gevuld met helium, die je oplaat en die achter de horizon verdwijnen.

Het lijkt feestelijk, maar ze landen vaak onzichtbaar in de natuur en veroorzaken daar ellende onder dieren. 'Vogels en zeedieren kunnen verstrikt raken in de touwtjes of stikken in de ballonresten, omdat zij dit aanzien voor voedsel', aldus Hofte.

De gemeente heeft op dit moment een 'ontmoedigingsbeleid', maar Hofte vraagt zich af wat daarvan de waarde is als niemand er iets mee doet. Sterker: de grootste partij van Enschede deelde ballonnen uit tijdens de laatste verkiezingscampagne. Dat is niet bepaald het goede voorbeeld, vindt Hofte.

De gemeente antwoordt nu op de vragen van PvdD dat het vooral een handhavingsprobleem is. Op dit moment is ballonnen oplaten verboden bij alle evenementen waar een vergunning voor aangevraagd moet worden, maar voor kleinere feestjes geldt dat niet. Daar mag het gewoon. In theorie kan dat ook verbod voor komen: er kan een verbod opgenomen worden in de plaatselijke verordening, als de gemeenteraad dat wil. Maar dat betekent ook dat agenten of boa's in actie moeten komen als er bij een feestje ballonnen de lucht in gaan. En dat gaat weer ten koste van andere handhavingstaken.

Hoewel veel andere gemeenten inmiddels wel een verbod hebben, met name langs de kust waar de ballonnen in zee waaien, raadt het college van B en W dat af. Toch is het college het wel met de fractie van Hofte eens dat ballonnen oplaten tijdens een feestje geen goed idee is. "Ook dat heeft het college liever niet." En inderdaad, ballonnen zijn onderdeel van het zwerfvuil-probleem. "Een verbod om ballonnen op te laten kan bijdragen aan de ambitie om de hoeveelheid zwerfafval in Enschede te verminderen. Een verbod moet echter wel worden gehandhaafd."

Al met al verwacht het college toch meer van het eigen 'ontmoedigingsbeleid' dan van een verbod. 'Bewustwording werpt doorgaans meer vruchten af dan een verbod.' Dat de leden van BBE tijdens de laatste verkiezingscampagne ballonnen stonden uit te delen, daar zegt het college liever niks over. "Het college gaat niet over de invulling van de verkiezingscampagnes van de coalitiepartijen." BBE liet onlangs al weten dat het om een ander soort ballonnen ging, gevuld met rijst. Dit zag de partij meer als speelgoed dan als potentieel zwerfvuil