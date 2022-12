Smakenrad paar dagen later klaar, vroegboekers krijgen geld terug

Iets later dan gepland, maar het Smakenrad is klaar. Vanaf volgende week draait het haar rondjes in het Volkspark in Enschede.

Het reuzenrad zou donderdag al zijn opgebouwd en vrijdag de eerste gasten verwelkomen. Dat wordt nu over het weekend heen getild. Een vertraging van vier dagen. "Een kleine vertraging in de afbouw. Woensdag wordt alles naar het Volkspark gereden en opgebouwd", zegt woordvoerder Laura van Hagen van Smakenrad. Voor de weekenddagen waren er al tientallen reserveringen binnen. "Die mensen hebben allemaal hun geld terug gehad en zijn vrij om een andere dag te boeken. Na het weekend is er een zogenoemde First ride voor genodigden. Daarvoor zijn deze mensen ook allemaal uitgenodigd."

Grootste ter wereld

Of de drie vrachtwagens met alle onderdelen van het reuzenrad donderdag ook al in het Volkspark aankomen, is nog onzeker. Volgens Amy Kroon van bouwer KMG in Neede staat het rad nu nog bij het bedrijf. "Omdat het de eerste keer is, duurt de afbouw en opbouw iets langer." Als de routine er is, staan er drie dagen voor het opbouwen en evenveel dagen voor het afbreken. "De planning is nu dat hij dinsdag voor publiek kan draaien."

Met een hoogte van 70 meter is dit Smakenrad met 45 gondels het grootste mobiele reuzenrad ter wereld en het eerste voor KMG. Het bedrijf van Albert Kroon bedacht dit in coronatijd, achter de computer, zoals dochter Amy Kroon eerder vertelde. Daardoor was de planning onzeker omdat elke aanpassing dagen vertraging op kan leveren. De afgelopen maanden verrees het reuzenrad achter de brandweerkazerne in Neede. Van heinde en verre kon je de de vorderingen volgen, zeker als er 's avonds nog aan werd gewerkt en de lichtjes al in het rad zaten.

Vanaf 13 december draait het rad in het Volkspark, tot en met 8 januari. Er wordt koffie, lunch, een borrel of diner geserveerd. Het toeval wil dat de datum van de start gelijk is aan de datum waarop ze vorig jaar vanwege de coronamaatregelen moesten stoppen.