Drie ontwerpen voor stadsgoot: grachtenpand, geveltekens of weefpatronen, stemmen kan nu

De gemeente kreeg 24 inzendingen binnen voor ontwerpen van de stadsgoten voor de binnen- en de buitengracht . De jury zegt onder de indruk te zijn van de mix aan inzendingen, maar heeft er toch slechts drie uitgekozen in plaats van de vijf die ze aanvankelijk wilden selecteren. Sommige inzendingen waren nog niet goed uitgedacht of voldeden niet aan de beoordelingscriteria. De nu uitgekozen ontwerpen zijn daarom alleen bedoeld voor de binnenring. Het gaat om een voorselectie. Enschedeërs kunnen van maandag 5 tot en met zondag 18 december uit deze drie hun favoriete ontwerp kiezen.

2. Het tweede ontwerp is door de inzender ook al op kleine schaal uitgevoerd. Het ontwerp is geïnspireerd door de geveltekens in de nok van oude boerderijen. Van rechts naar links de symboliek: Een hart, omdat we van Enschede houden, een donderbezem om onheil te weren, het slaghek als symbool van Enschede, het zonnewiel als teken van leven en geluk en een boek dat symbool staat voor de mooie teksten van Willem Wilmink, aldus de inzender.