Enschedeërs weten te weinig over hun wijkraad, wijkorgaan nog niet overal actief in regio

Dat is de uitkomst van een peiling, gehouden onder de deelnemers van het EnschedePanel. Via deze peiling wilden de wijkraden te weten komen wat hun bekendheid is onder inwoners en wat zij kunnen betekenen voor de wijken en buurten. En hoewel de bekendheid nog wel te wensen overlaat, vindt toch 75 procent dat iedere wijk een wijkraad moet hebben, die opkomt voor alle mensen die daar wonen.

Met deze kennis willen de wijkraden de komende tijd aan de slag. Enschede heeft er overigens 22. Ze onderhouden intensief contact met de gemeente over zaken die in de wijken en buurten spelen. Er zijn ook delen van de stad waar nog geen wijkorgaan actief is. Het is de ambitie van de gemeente om ook daar een wijkvertegenwoordiging van de grond te krijgen en de inbreng van bewoners te vergroten.