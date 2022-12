Opnieuw auto verwoest door brand in Enschede, derde autobrand in een week tijd

Een auto aan de Lage Bothofstraat in Enschede is in de nacht van zaterdag op zondag in vlammen opgegaan.

Iets voor één uur kregen de hulpdiensten een melding van een autobrand. Ter plaatse bleek er een geparkeerde auto in brand te staan. Opvallend was dat er uit de auto vuurwerk kwam. Buurtbewoners hadden kort daarvoor harde knallen gehoord, waarna de hulpdiensten gewaarschuwd werden. Bij aankomst van de hulpdiensten bleek eveneens een portier van de auto open te staan. Een enkele buurtbewoner kon nog snel een andere geparkeerde auto verplaatsen. De brandweer heeft de brand geblust. De politie stelt een onderzoek in. Het is de derde autobrand in een week tijd in Enschede.

