Enschede gaat weer drie jaar door met maatschappelijke stage scholieren

Daartoe hebben bestuurders van de scholen voor voortgezet onderwijs en wethouder Jurgen van Houdt van onderwijs een convenant getekend. Alle leerlingen van deze scholen gaan in ieder geval tot augustus 2026 dertig uur maatschappelijke stage lopen bij een non-profitorganisatie, bijvoorbeeld een sportvereniging, een speeltuin, een zorginstelling, een evenement als de Enschede Marathon of een vrijwilligersorganisatie als de stichting Present.

"We willen de stages toch graag houden, omdat we ze belangrijk vinden voor de ontwikkeling van onze jeugd. Een maatschappelijke stage laat leerlingen kennismaken met mensen en werkzaamheden waarmee ze in hun dagelijks leven misschien niet zo snel in aanraking komen. De stage kan helpen hun perspectief te verbreden, en bij hun keuzes in de toekomst", aldus wethouder Van Houdt.