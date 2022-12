Enschedeër Z. (30) mist rood licht en veroorzaakt botsing in Delden

Delen via E-mail

Op 2 januari, rond een uur of half elf in de avond, dit jaar botsen twee auto's op elkaar op de kruising van de Langestraat met de N346 in Delden. De auto die de botsing veroorzaakt wordt bestuurd door Jeroen Z. (30) uit Enschede. Hij reed door rood.

Het is een stevige botsing, door de klap komt de SEAT van Z. naast de weg terecht. Hij is ook de enige die gewond raakt, onderzoek in het ziekenhuis wijst uit dat hij een nekwervel heeft gebroken.

Bijna meteen na de botsing maakt Z. zijn excuses aan de bestuurder van de andere auto, "Sorry, ik denk dat ik door rood ben gereden" zegt hij. Daar komt hij donderdag voor de rechter in Almelo op terug. "Ik denk niet dat ik door rood reed maar ik moet eerlijk zeggen, het is bijna een jaar geleden, ik kan me maar weinig herinneren van het incident."

Onderzoek

De andere automobilist vertelde de politie dat hij dacht dat hij Delden uitrijdend groen licht had toen hij de SEAT niet meer kon ontwijken. Wat er precies gebeurde werd duidelijk na onderzoek aan de verkeerslichteninstallatie. En de uitkomst is dat de uit Hengelo afkomstige SEAT van Z. de detectielus in de weg passeerde op het moment dat het verkeerslicht al een paar seconden op rood stond.

Hoewel er kritiek op het onderzoek van de politie is, zo werd de verkeersongevallendienst van de politie afgebeld omdat het 'alleen een aanrijding materieel' was, staat voor de Almelose rechter één ding vast. En dat is dat Z. door rood reed. "En dan aanvaard je de kans dat het mis gaat" zegt hij. De Enschedeër krijgt een voorwaardelijke boete van 400 euro.