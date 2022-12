Vrouw verliest hond Stan in hospice, WensAmbulance regelt bijzonder afscheid

Een vrouw uit Enschede (61) is ongeneeslijk ziek en verbleef samen met haar hond Stan in het hospice in Enschede. Totdat Stan er overleed. Hoe neem je dan afscheid?

Stan was vijftien jaar oud, een behoorlijke leeftijd voor een hond. Maar dat de Tibetaanse Terriër eerder zou overlijden dan zijn baasje, had niemand verwacht. "We hadden heel graag gewild dat Stan haar zou overleven en dat hij dan bij ons zou komen wonen", vertelt de zus van de ongeneeslijk zieke vrouw. Maar zo ging het niet.

Het afscheid van de hond kwam eerder dan gedacht. De zus vertelt dat de dierenarts naar het hospice is gekomen en dat Stan hier is ingeslapen. "In de armen van mijn zus. Het is intens verdrietig, maar tegelijkertijd ook heel mooi dat het zo geregeld kon worden. Nu is ze er zelf bij geweest."

Empotioneel, maar fijn

Hond Stan ging naar het dierencrematorium in Hengelo. Maar de Enschedese vrouw is bedlegerig en een tripje naar Hengelo is niet zo 1,2,3 gemaakt. "Dat is zo goed als niet te doen", vertelt haar zus. Eerst probeerde ze daarom al een rolstoeltaxi te regelen. "Toen adviseerde het hospice mij om de wensambulance in te schakelen."

Op een zaterdagmiddag reed de wensambulance voor bij het hospice en werden ze samen naar Hengelo gebracht. En zo kon de 61-jarige Enschedese samen met haar zus, zwager en het echtpaar dat Stan tweemaal daags uitliet, afscheid nemen van haar viervoeter. "Met brancard en al werd mijn zus naar het kamertje gebracht waar Stan lag opgebaard. Ze was heel verdrietig, maar ook dankbaar voor het feit dat ze er zelf naartoe kon." Ook kon ze daarna nog een bezoek brengen aan het graf van haar overleden man in Usselo. "Het was een hele emotionele, maar fijne middag."