Dakloos stel gebruikt Volkspark als toilet, beheercommissie schakelt politie in

Er zijn klachten over het dakloze stel in een tentje in het Volkspark. De Volksparkcommissie kan niets anders doen dan de politie inschakelen.

Achter het Van Heek-monument in het Volkspark staat al bijna drie maand een tentje. Daarin wonen Martin en Natascha: Verslaafd aan elkaar en verslaafd aan harddrugs. In de tien jaar die ze nu samen zijn, hadden ze af en toe een huis, maar stonden ze ook binnen de kortste keren weer op straat. Nu hebben ze hun onderkomen in het Volkspark. Faciliteiten zijn er niet. "De klachten gaan over dit gebrek aan sanitaire voorzieningen," zo stelt voorzitter Arthur Burghouts van de Volkparkscommissie het omfloerst.

De Volksparkcommissie heeft drie beheerders in dienst die het park onderhouden. Daar zijn de klachten van omwonenden binnengekomen. En ze herkenden die klachten. "De beheerders ruimen het telkens wel allemaal keurig op." De Volksparkcommissie kon het er niet meer bij laten zitten. De beheerders hebben samen met handhaving en politie een app-groep. Daarin is het gemeld.

Onverkwikkelijke zaken

Liever had Burghouts dat niet hoeven doen. "Het is triest dat zoiets gebeurt. Dat deze mensen zo leven. De gemeente heeft ze opvang aangeboden, maar dat hebben ze afgeslagen." In de opvang wordt het stel gescheiden, maar ze willen hoe dan ook bij elkaar blijven.

Opvang zou volgens Burghouts toch beter voor ze zijn, ook vanwege hun veiligheid. "Er zijn hier in het verleden natuurlijk wel onverkwikkelijke zaken gebeurd." Daarmee doelt Burghouts onder meer op de dood van een zwerver die in zijn slaap werd verrast door de latere Dierenbeul van Twente.

Lastig

Waren er geen klachten geweest dan had de Volksparkcommissie ze met rust gelaten, zoals de gemeente eerder ook al aangaf. "Maar nu hebben we de lijn gevolg en de politie ingeschakeld. De ervaring leert dat het dan nog lastig is om op te treden hoor. De politie heeft weinig capaciteit. Dat kan nog wel eens lang duren." Tot die tijd blijven de beheerders de rommel achter het stel opruimen.