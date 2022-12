Uitslaande brand zorgt voor grote schade aan Enschedese woning

In een woning aan de Geraniumstraat in Enschede heeft woensdagnacht een uitslaande brand gewoed. Eén persoon is ter plekke in de ambulance behandeld na het inademen van rook.

De brand brak omstreeks 3.15 uur uit. De brandweer rukte met meerdere eenheden uit om de brand te blussen. De schade aan het pand is groot. De oorzaak van de brand is onbekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan. Volg Enschede Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Enschede Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen