Auto slaat over de kop in Enschede, bestuurder komt met de schrik vrij

Een auto is woensdagavond over de kop geslagen op de Zuid Esmarkerrondweg in Enschede. De bestuurder kwam met de schrik vrij.

Het ongeval gebeurde omstreeks negen uur. De auto kwam hierbij op de kant in de sloot terecht. De politie kwam ter plaatse voor assistentie, maar de bestuurder wilde de auto zelf laten afslepen. Hoe de auto in de sloot terecht is gekomen, is nog niet bekend.

