Nieuwe stadsbioscoop in Enschede gaat eindelijk open

Aanvankelijk zou de nieuwe bioscoop eind 2018 al klaar zijn, maar dat werd uitgesteld naar eind 2019 en later begin 2022. De vertraging is het gevolg van vergunningsprocedures en een tekort aan grondstoffen.

Op woensdag 14 december opent de bioscoop aan de Boulevard 1945 voor publiek. De bioscoop maakt deel uit van de keten Vue, heeft 9 zalen en plek voor 660 bezoekers. Het is naast Concordia en Cineast de derde bioscoop in de binnenstad. Met de opening gaat ook direct de grootste film van het jaar in première, de sciencefictionfilm Avatar: Way of Water.