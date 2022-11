Partij voor de Dieren opent online Meldpunt Vuurwerkoverlast

Juist in Enschede, de stad van de vuurwerkramp, geldt geen verbod op vuurwerk. Iedereen mag hier gewoon lekker verder knallen. Is dat niet raar, vindt de Partij van de Dieren. De PvdD heeft nu een online meldpunt voor vuurwerkoverlast geopend.

Op de website van de lokale Partij van de Dieren staat een kaartje van Enschede. Wordt er hinderlijk geknald in de buurt? Dan kan elke Enschedeër daar op de juiste plek een vlaggetje prikken en er melding van maken. Wat gaat PvdD-raadslid Judith Hofte met die vlaggetjes doen?

"We willen graag inzichtelijk maken waar de overlast is. En dan kunnen we na Oud en Nieuw misschien met een voorstel komen hoe we de overlast kunnen verminderen." Wat Hofte betreft wordt vuurwerk hier gewoon helemaal verboden, maar dat is niet direct haar insteek. "Wij begrijpen ook wel dat er mensen zijn die hechten aan traditie. Wij zitten meer aan de kant van het afbouwen."

Vuurwerk is in heel veel opzichten slecht, vindt de fractie. "Hoe mooi en waardevol is het afsteken van vuurwerk eigenlijk nog?" vraagt de PvdD zich af. Het zorgt voor angst en stress bij dieren, maar ook bij mensen. "Elke jaarwisseling lopen honderden mensen letsel op. Vuurwerk bevat zware metalen en andere giftige stoffen, die grond, lucht en water ernstig vervuilen. Na iedere jaarwisseling moet zo'n drie miljoen kilo extra afval worden opgeruimd. Al deze schade, overlast en vervuiling kost de samenleving ook nog eens veel geld."

Het jaar na de vuurwerkramp was het helemaal stil in Enschede, zegt Hofte. "Dat was heel indrukwekkend." Het is dan ook raar dat er inmiddels twaalf gemeenten in Nederland hebben gekozen voor een algeheel vuurwerkverbod, maar Enschede hoort daar niet bij. "We hebben hier alleen elf vuurwerkvrije zones. En daar hangt alleen een bordje, er is ook geen geld of menskracht voor handhaving."

Voegen die meldingen wel iets toe? De plekken waar overlast is zijn wel ongeveer bekend en het is niet alsof er dan ingegrepen gaat worden. Dan kun je beter de politie bellen. Waarom dat meldpunt? "Dan heb je het in elk geval op papier", zegt Hofte. "Dan kun je een overzicht maken van plekken waar veel overlast is, dan heb je een stok achter de deur. Het is een aanzetje. We willen eigenlijk meer doen dan elf vuurwerkvrije zones."

Burgemeester Bleker heeft goede hoop dat de overlast door zwaar vuurwerk dit jaar meevalt. Behalve dat automobilisten bij grensovergangen geregeld worden gecontroleerd op vuurwerksmokkel zijn er meer controles. Zo hebben twee weken geleden onder meer politie, gemeente en Belastingdienst een reeks garageboxen doorzocht. "Daarbij is niks gevonden, dat geeft te hopen." Eind dit jaar volgt een tweede actie.

De elf vuurwerkvrije zones in Enschede zijn in grote lijnen rond het MST, de parken, het dierenasiel en kinderboerderijen en buurthuizen.