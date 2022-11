Fiets kwijt? DCW verplaatst fout gestalde fietsen op Stationsplein

Het Stationsplein heeft sinds het begin van het nieuwe schooljaar last van een fietsinfarct. Het inschikken van gestalde tweewielers en het aanbrengen van gele noodbelijning haalde de laatste weken weinig uit. "Het is dweilen met de kraan open", zei projectadviseur Mario Poorthuis van de gemeente Enschede eerder tegen deze krant. Hulpdiensten konden het station in Enschede door de fietsen onmogelijk bereiken en blinden liepen iedere meter tegen een verdwaalde fiets aan.

In oktober werden er gele borden geplaatst bij het station: 'Fiets verplaatst? Die staat links naast de overdekte fietsenstalling'. Toch had de gemeente niet de capaciteit om alle fietsen te verplaatsen door een vervoersprobleem en tekort aan mankracht. Inmiddels is dat probleem opgelost en is de DCW druk bezig met het verplaatsen van de verkeerd gestalde fietsen.