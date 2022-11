‘Wel of geen geslachtsverandering hangt niet af van de prijs van je paspoort’

Enschede kan als regenbooggemeente niet achterblijven, vindt Ouwehand. Hij schetst de situatie: als je van geslacht verandert en de gemeente registreert dat, klopt je id-kaart of paspoort niet meer en is daarmee ongeldig. Je bent verplicht ze in te leveren, hoe lag ze nog geldig zijn. "Het is belangrijk dat als je deze documenten van iemand afpakt, je ook zorgt dat je nieuwe vertrekt."