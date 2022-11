Klimaatactivisten slaan opnieuw toe: banden lekgeprikt

De actiegroep slaat voor de derde keer in een maand tijd toe in Twente, ditmaal in de Enschedese wijken Vaneker en Deppenbroek. Daarbij zijn 19 SUV's 'onschadelijk' gemaakt door de activisten. Enkele weken geleden viel de Bornsche Maten in Borne ten prooi van de klimaatactivisten, een week daarvoor was Enschede al aan de beurt.