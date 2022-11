Enschedese parkeergarages eerste uur gratis vanaf januari

Vanaf januari kun je het eerste uur gratis parkeren in de parkeergarages in de stad. Het gaat nog om een proef en er zijn wel voorwaarden.

Hou je binnen het uur je parkeerkaart tegen de automaat, dan kun je gratis naar buiten rijden. Na dat uur betaal je de volle prijs van 3,20 euro per uur en elke 9 minuten 50 cent erbovenop tot een dagprijs van 16 euro.

Zo wil de gemeente de Enschedeërs ontzien, die maar even in de stad hoeven zijn. Om bijvoorbeeld naar de apotheek te gaan of ergens snel een boodschap te doen. Maar… dat gratis uur geldt alleen voor werkdagen en alleen voor de parkeergarages van de gemeente zelf: de Van Heekgarage, Irenegarage, de Mooienhofgarage en de Stationsgarage.

Q-park op de Zuidmolen is niet van de gemeente en de Hermandadgarage is door de week niet openbaar toegankelijk omdat de politie er dan gebruik van maakt. Op zaterdag en zondag moet je het volle pond betalen. Net als bij het parkeren op straat. Daar betaal je zelfs 3,30 euro per uur.

Voor een jaar

De proef geldt in elk geval voor een jaar. De gemeente gaat ervan uit dat het ze 430.000 euro kost. Of ze ermee doorgaat wordt over een jaar duidelijk. Dan gaan ze evalueren: wat kost het en blijven mensen nu langer of korter in de stad. Enschede gaat er nog niet vanuit dat de proef daarna stopt. Voor 2024 is er zo'n 445.000 euro uitgetrokken. Het gaat dan om parkeergeld dat de gemeente misloopt.