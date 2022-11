Pepperspray gebruikt bij ruzie in supermarkt, pand ontruimd

Bij een ruzie in een supermarkt aan het Oogstplein in Enschede is vrijdagavond tijdens een vechtpartij pepperspray gebruikt. Dat melden omstanders.

De betrokkenen zijn er vandoor gegaan. De winkel is na het incident ontruimd. De hulpdiensten zijn ter plaatse om de winkel te ventileren. De politie stelt een onderzoek in naar het incident.

