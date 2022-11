Drie jaar cel voor Tunesiër die Enschedese studente probeerde te verkrachten

Als de studente inderdaad van haar fiets valt toont hij zich allesbehalve behulpzaam. Hij drukt de studente tegen een boom en zoent haar terwijl hij haar betast. Een deurbelcamera legde de wanhoop van de studente in beeld en geluid vast: "no, please, let me go home", gilt ze meermaals. Het antwoord van M. is kort: "Shut up!"