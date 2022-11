Noah (10) krijgt jeugdlintje, als dank voor het schoonhouden van Enschede

Samen met zijn moeder Nienke Mulder trekt Noah er een paar keer per week met prikker en vuilniszak op uit om afval op te ruimen. Noah houdt volgens eigen zeggen 'het milieu schoon': "Ik vind dat de dieren in een gezonde omgeving moeten kunnen wonen." Noah is een dierenliefhebber die zich thuis weet omringd door een aantal reptielen, zo vertelde hij burgemeester Bleker tijdens de uitreiking van het lintje en de bijbehorende oorkonde.