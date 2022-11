De politie meldt op Facebook dat Bart in overspannen toestand is vertrokken vanaf de Niermansgang in Enschede. Hij is 1,90 meter lang, 90 kilo, heeft een witte huidskleur en donkerblond haar. Hij draagt een donkerblauwe spijkerbroek, blauwe sneakers en een blauwe jas. Bart rijdt in een grijze Opel Mokka met kenteken 3-XKT-88.