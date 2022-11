UT stijgt plekje in Keuzegids Universiteiten

De Universiteit Twente is ten opzichte van vorig jaar een plekje gestegen in de Keuzegids Universiteiten. De Keuzegids onderzoekt ieder jaar hoe goed of slecht opleidingen en onderwijsinstituten volgens studenten en experts presteren.

De UT is de op twee na beste van de 'overige universiteiten'. De stijging met één plaats komt vooral doordat de Maastricht University punten heeft verloren. Daardoor heeft deze universiteit, die nu vierde staat, stuivertje gewisseld met de UT. De UT zet volgens de Keuzegids 'een uitstekende score neer' met opleidingen binnen taal en communicatie. Opleidingen in Enschede die hoog gewaardeerd worden, zijn bijvoorbeeld applied mathematics, technische natuurkunde, technische bedrijfskunde en communicatiewetenschap. De nummers één en twee van de overige universiteiten zijn net als vorig jaar de Wageningen University & Research en de Open Universiteit. De beste brede universiteiten zijn achtereenvolgens de Universiteit Utrecht, de Radboud Universiteit in Nijmegen en de Universiteit Leiden. Volg Enschede Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Enschede Blijf met meldingen op de hoogte

