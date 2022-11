Lening voor verhuizing PW Enschede, de oudste voetbalclub van Oost-Nederland

Het clusteren van sportclubs veroorzaakt een volksverhuizing in de stad waar 23 sportverenigingen bij betrokken zijn. Zo moeten er twee plekken in Enschede ontstaan waar de meeste sportverenigingen zijn gehuisvest. In Zuid twee tegenover elkaar en in oost op het Diekman. Daarmee speelt Enschede vijf sportparken vrij, waaronder het Horstmanpark. Met die grond wil Enschede andere dingen doen, zoals er woningen bouwen.