Woningen op nieuwe Newtonpark in de verhuur, zo’n 700 reacties per huis

De 21 huurwoningen in de nieuw te bouwen wijk Newtonpark, langs de Hengelosestraat, zijn de laatste week allemaal in de verhuur gegaan. Op elke woning is ongeveer 700 keer gereageerd. "Daar kijken wij niet meer van op hoor", zegt woordvoerder Joyce Dakhorst.

Op het Newtonpark, waar vroeger het ROC was, wordt een nieuwe woonwijk uit de grond gestampt. Daaronder ook 21 woningen in de sociale huursector. Deze huizen zijn gloednieuw dus optimaal geïsoleerd, hebben zonnepanelen, een warmtepomp en een warmteterugwin-installatie. Duurzamer wordt het niet, dus geen verrassing dat er rond de 700 reacties per woning zijn. Meer dan duizend reacties Veel ja, maar niet uitzonderlijk, zegt Joyce Dakhorst van De Woonplaats. "Binnen dit segment woningen ligt het aantal reacties wel wat hoger dan normaal. Maar de echte uitschieters liggen boven de duizend reacties." Wat vinden mensen met stip het belangrijkste: niet duurzaamheid of locatie, maar het aantal slaapkamers. "Eengezinswoningen met drie of meer slaapkamers, daar wordt het meest op gereageerd. Ook als ze minder nieuw zijn. Op het Hogeland bijvoorbeeld, aan de Floressstraat of de Malangstraat, daar hebben wij een aantal van dit type eengezinswoningen. Die zijn niet nieuw, maar wel heel gewild." Gemiddeld energielabel Liever een groot huis dan een zuinig huis dus. Toch letten huurders daarnaast wel meer dan voorheen op zuinig wonen. "Ja, we zien dat mensen beter kijken naar het energieverbruik. Onze woningen hebben gemiddeld het energielabel B, dat is goed maar dat betekent dat er ook huizen met lagere labels tussenzitten. Daar zijn mensen zich wel meer bewust van dan vroeger." Volg Enschede Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Enschede Blijf met meldingen op de hoogte

