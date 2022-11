Na twee jaar eindelijk lichtkunstroute in de Enschedese binnenstad: Enschede Lights Up

Gebouwen en locaties langs de 2 kilometerlange route worden op een bijzondere manier uitgelicht. Met lichten, lasers, video's, muziek en special effects wordt de binnenstad vier avonden van 17:00 tot 22.00 uur omgetoverd tot een Enschedese sprookjesachtig geheel, aldus Marieke ter Brugge. Zij is directeur van Enschede Promotie en blij dat het evenement eindelijk kan plaats vinden. "Na twee jaar uitstel door corona kunnen we 'Enschede Lights Up' en daarmee de creatieve en technologische kant van Enschede laten zien", vertelt ze.