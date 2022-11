Autobedrijf verwoest bij zeer grote brand in Enschede

Een autobedrijf in Enschede is in de nacht van zondag op maandag verwoest door een brand. Het bedrijf was gevestigd in de achterzijde van een bedrijfsverzamelgebouw. De brandweer sprak van een zeer grote brand.

Het autobedrijf was gevestigd aan De Reulver. Metershoge vlammen sloegen uit de achterzijde van het gebouw. De brandweer voorkwam dat de brand oversloeg naar het voorste gedeelte van het pand, maar het autobedrijf was niet te redden. De brandweer was met meerdere voertuigen ter plaatse om het vuur te bestrijden. Ook werd een drone ingezet om brandhaarden op te sporen. Rond half zes werd het sein brand meester gegeven. Wel zal de brandweer nog enkele uren bezig zijn met nablussen. Boven de plek van de brand hing een grote rookwolk. Omdat het windstil was, trok de rook omhoog. De verwachting is dat de wind in de ochtend iets aantrekt, waardoor de rook richting de wijk Wesselerbrink kan trekken. De oorzaak van de brand is niet bekend. Er wordt onderzoek gedaan. Volg Enschede Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Enschede Blijf met meldingen op de hoogte

