Gewonde bij steekincident in het centrum

Bij een steekpartij in de binnenstad van Enschede is in de nacht van zaterdag op zondag een persoon gewond geraakt. Het steekincident vond rond vier uur plaats op de Noorderhagen.

De politie en de forensische opsporingsdienst hebben onderzoek gedaan. Hierbij was de Noorderhagen lange tijd afgesloten. Vooralsnog werd er niemand aangehouden. Hoe het met het slachtoffer gaat is niet bekend. Volg Enschede Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Enschede Blijf met meldingen op de hoogte

