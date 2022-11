Gratis bomen uitgedeeld bij basisschool in Enschede

Op 20 locaties in de stad was het vrijdag mogelijk om een gratis boom op te halen. Dat was onderdeel van de actie 'Enschede als groot groen park'. Maar liefst 3000 bomen in totaal werden er uitgedeeld waarvan 80 tot 100 bij de Spinner. "De komende jaren willen we voor iedere inwoner van de gemeente een boom planten. Hierbij hebben we hulp nodig van alle inwoners en hun tuinen. Als Enschede zijnde hebben wij de ambitie om de stad en haar buitengebied te vergroenen om meer natuur en biodiversiteit te bevorderen. Zo dragen wij een steentje bij voor een beter klimaat en natuur", aldus Kamstra.