Viskraam brandt volledig uit aan Josinkstraat

Een viskraam is vrijdag aan het begin van de avond uitgebrand aan de Josinkstraat in Enschede. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk, de brandweer heeft de vlammen inmiddels weten te blussen. De kraam is zwaar beschadigd geraakt.

De brand in de kraam begon binnen, in een loods waar de kraam buiten gebruik staat opgeslagen. Bij het opmerken van de brand hebben de eigenaren de kraam snel naar buiten gedrukt en de brandweer ingeschakeld. De brandweer rukte met meerdere eenheden uit om de brand te blussen. De viskraam is volledig uitgebrand. Niemand raakte bij de brand gewond. Volg dit Enschede Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Enschede Blijf met meldingen op de hoogte

