Twee mannen veroordeeld voor vechtpartij op Oude Markt

Twee mannen uit Enschede zijn veroordeeld tot taakstraffen voor een vechtpartij in het centrum van de stad. De rechtbank in Almelo oordeelde dat de twee zich schuldig maakten aan openlijke geweldpleging door uit het niets twee onschuldige slachtoffers aan te vallen.

Het begon met een schouder tegen een schouder en eindigde met taakstraffen van 100 en 180 uur. In de vroege morgen van zondag 30 augustus 2020 liepen de twee slachtoffers over de Oude Markt in de Enschedese binnenstad. De twee Enschedeërs van 23 en 28 jaar kwamen van de andere kant.

Bij het passeren raakten de schouders elkaar en in een flits stonden slachtoffer en dader neus aan neus. Dan deelde uit het niets de 28-jarige een vuistslag uit. "Ik voelde ineens een enorme klap en ik hoorde wat breken", verklaarde hij bij de politie. Hierdoor viel hij achterover op de grond en voelde hij een 'enorme pijn'. Daarna kreeg hij nog een klap. Zijn kameraad werd geduwd en geschopt.

Geen noodweer

In de zittingszaal beriepen de daders zich op noodweer, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Uit camerabeelden bleek niet dat de slachtoffers een dreigende houding hadden. Daarnaast stonden de Enschedeërs, met een vechtsportachtergrond, midden op een groot plein en hadden ze naar alle kanten kunnen weglopen.

Gebukt onder mishandeling

De meervoudige strafkamer in Almelo oordeelde dat beide Enschedeërs zich schuldig maakte aan openlijke geweldpleging. De man die een gebroken jukbeen overhield gaat twee jaar later nog steeds gebukt onder de mishandeling. Hij kan het moeilijk achter zich laten en kijkt op straat nog vaak over zijn schouder.

Omdat de zaak lang op de plank heeft gelegen en beide mannen een schoon strafblad hadden, blijft het bij een taakstraf. De 28-jarige moet 180 uur werken. De 23-jarige mededader had een kleiner aandeel in het geweld, hij is veroordeeld tot een taakstraf van 100. Beiden moeten iets meer dan 2.400 euro schadevergoeding betalen.