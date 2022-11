In een half uur naar 7 kerstmarkten in de buurt van Enschede

Het Winter Wonder Event van Haaksbergen ligt op zo'n 20 minuten afstand van Enschede. De kerstmarkt staat in het centrum van het dorp en word op 17 december georganiseerd van 16:00 tot 21:00. Deze editie staat in het teken van goede doelen met aandacht voor kinderen. Voor de jongsten is er volop vermaak. Op verschillende plekken is er livemuziek aanwezig en er zijn er veel lekkernijen te vinden bij de diverse kraampjes. Het Charles Dickenskoor, de Waldhoornblazers en een draaiorgel zorgen voor een nostalgisch tintje.