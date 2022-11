BBE: 'Nooit ballonnen opgelaten', Partij voor de Dieren vraagt om verbod

Judith Hofte, het Enschedese raadslid van de éénmansfractie van de Partij voor de Dieren, stelde deze week schriftelijke vragen aan het college. Ze wees daarin op rotzooi in de natuur door ballonnen, en met name opgelaten ballonnen met helium, die verdwijnen in de natuur. De gemeente heeft enkele jaren geleden juist een ontmoedigingsbeleid ingesteld: liever geen ballonnen oplaten.

Overink erkent wel dat de gemeente misschien niet voldoende doet met het ontmoedigingsbeleid. Ballonnen oplaten bij trouwerijen en feesten mag nog steeds. "We willen niet dat mensen massa's ballonnen oplaten. Maar een verbod heeft alleen zin als je het kunt handhaven. We willen toch geen bekeuring uitdelen aan iedereen die een ballon vasthoudt? En je moet ook niet alles willen regelen met een verbod. Maar we kunnen wel meer doen aan de bewustwording. Mensen hebben echt niet de intentie om het milieu te vervuilen, maar ze staan er gewoon niet zo bij stil." En die ballonnen van BBE? "We hebben er nog heel veel, met onze kleur en logo erop, en die gaan we gewoon nog gebruiken."