Enschede geeft gratis 3000 bomen weg

Bomen zijn onmisbaar in een tuin. En dus ook in een stad. En daar komt nog bij dat de gemeente graag ziet dat Enschede een groot park wordt. Om dat voor elkaar te krijgen is deze uitdeelactie bedacht. Op tien plekken verspreid door de stad worden vrijdag 3000 bomen uitgedeeld. Helemaal gratis. Met die bomen verandert Enschede niet van de een op de andere dag in een groene oase. Maar de gemeente ziet deze actie wel als een stap in de goede richting.

60 procent van de grond in de gemeente Enschede is grond van inwoners. Met een stukje groen in je eigen tuin draag je dus volgens de gemeente bij aan het grote groene park Enschede. Er is vrijdag keuze uit drie boompjes. Ze zijn ongeveer 50 centimeter hoog, makkelijk om te onderhouden en te laten groeien. Wel moet je opletten dat de boom genoeg ruimte heeft om te groeien en te wortelen. Wie zich vrijdag op een van de tien locaties meldt, krijg hier advies welke boom geschikt is voor welke tuin of balkon. Ook krijg je tips hoe je de boom kunt onderhouden. Meer informatie over de tien locaties en de afhaaltijden zijn te vinden op de website groenblauwenschede.nl.