Vrijdag staking leerling- en zorgvervoer, maar nog niet in de regio Twente

Rick Pellis is onderhandelaar van CNV Vakmensen: "Het is wel een 24-uursstaking, maar we houden het bewust toch heel beperkt in omvang. We willen nu niet escaleren, maar vooral een signaal afgeven naar de werkgevers. Ik hoop dat ze volgende week terug aan de onderhandelingstafel komen. Anders wordt het mogelijk wel een ander verhaal."