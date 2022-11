Hierom hangen er knaloranje rekjes in de binnenstad van Enschede

Loop je in de stad met je lege cola- of spaflesje, waar laat je dat? In het knaloranje rekje aan de prullenbak. Alle statiegeldflesjes passen erin. Jij bent je flesje kwijt en wie statiegeld zoekt heeft ze zo voor het grijpen.

Aan tien afvalbakken in de binnenstad hangt nu zo'n rekje en de eerste flesjes zitten er al in. Het kent alleen maar winnaars, volgens projectadviseur Mario Poorthuis van de gemeente. "Je hoeft je statiegeldflesje niet zo weg te gooien of mee naar huis te nemen. En je doet er goed mee. Mensen op zoek naar statiegeld hoeven nu niet de afvalbak te doorzoeken en kunnen het flesje gewoon pakken en inleveren." Volgens Poorthuis trekken deze mensen vaak de inhoud eruit, en moet de gemeente de rommel dan weer opruimen. En er is nog een voordeel voor de gemeente. De afvalzakken zijn minder snel vol, dus hoeven niet meer zo vaak geleegd te worden. "Want die flesjes nemen wel veel ruimte in beslag. En er komen steeds meer statiegeldflesjes."

Enschede is één van de eerste gemeenten die dit rekje gebruikt. "En straks kunnen er ook blikjes in, als ze daar statiegeld op gaan heffen." Poorthuis heeft 50 van deze rekjes aangeschaft, met een landelijke subsidie voor het opruimen van zwerfvuil. Die subsidiepot wordt gevuld door de verpakkingsmaterialenindustrie, die verplicht is iets tegen het zwerfvuil te ondernemen.

Poorthuis is enthousiast dat direct na de montage het eerste flesje er al inzit. "Het werkt!" Het is voor hem geen proef, maar een blijvertje. Het rekje is van zo'n formaat dat het aan smalle en brede bakken zoals bij de Primark en de Beiaard. Poorthuis bekijkt de komende weken hoe het gaat en besluit dan of en waar hij de rekjes nog meer wil monteren. "Hebben mensen zelf ideeën voor een plek dan willen we dat altijd afwegen."