Dakloos stel bivakkeert al weken in een tentje in het Volkspark

In het tentje aan de rand van het Volkspark slapen een man en vrouw. Ze zijn verslaafd en sinds enkele maanden weer op straat beland. De vrouw benadrukt niemand tot last te willen zijn. "We houden de boel netjes en vallen niemand lastig", vertelt ze. "We hebben geen andere plek om naartoe te gaan want dan worden we van elkaar gescheiden. We willen heel graag samen zijn."