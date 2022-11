De fietsbrug over de Tubantiasingel komt eraan: dat wordt vanaf maandag vier weken lang omrijden

Rond de werkzaamheden worden voor automobilisten en fiets omleidingen aangegeven. De Tubantiasingel en het Meubelplein Schuttersveld zijn voor automobilisten het beste bereikbaar via de Hengelosestraat. De Hengelosestraat, Goolkatenweg en De Ruyterlaan zijn op 14 november weer open voor het verkeer. Fietsers vanuit Twekkelerveld zijn het snelst in het centrum via Rigtersbleek Zandvoort, Goolkatenweg, Richtersweg en het meubelplein.