Twentse zorgteams willen dé specialisten worden voor dementie met zeer ernstig probleemgedrag

Het gaat om cliënten die zeer ontremd, agressief of ernstig claimend zijn. "Soms komen zorgteams er echt niet meer uit. Dan kunnen wij personeel ondersteunen", zegt Jan Willem Rotman van Carintreggeland. De cliënt wordt kort opgenomen ter observatie.

De specialistische afdelingen observeren hoe het probleemgedrag ontstaat. Met de juiste aanpak gaan ze terug naar de locatie waar ze aanvankelijk woonden. In totaal komen er maximaal 44 plaatsen; zestien bij TMZ-locatie Het Hof in Hengelo, twaalf tot zestien bij verpleeghuis Bruggerbosch van Liberein in Enschede.