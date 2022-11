Gewonde bij steekincident aan de Veenstraat

Bij een steekincident aan de Veenstraat in het centrum van Enschede is in de nacht van vrijdag op zaterdag één persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Wat zich precies heeft afgespeeld aan de Veenstraat is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. Er werd onder meer onder auto's gekeken. Ook doorzocht de politie, voorzien van zaklampen, de oude Stadsbegraafplaats. De melding van het steekincident kwam rond kwart voor drie binnen bij de politie.

